У Києві реставрують Покровську церкву та дзвіницю

У Києві завершено реставрацію огорожі Покровської церкви. Наступного року почнуть реставрацію храму та дзвіниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"Вже наступного року буде розпочато реставрацію Покровської церкви та дзвіниці на вул. Покровській, 7", - повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

На кінець поточного року - початок 2021 планується завершити розробку науково-проєктної документації, пройти державну експертизу та процедуру погодження в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Читайте також: У Києві автомат для обміну пляшок на корм для тварин уже зібрав 68 кг пластику

«Це пам’ятка національного значення, тому погоджувати проєкт має центральний орган охорони культурної спадщини – тобто Мінкульт. І вже в другій половині наступного року плануємо розпочати масштабні реставраційні роботи на самому храмі», – повідомив Никоряк.

Як повідомлялося раніше, столична влада розпочала заходи заради врятування садиби Мурашка.