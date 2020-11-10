У Києві реставрують Покровську церкву та дзвіницю
Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КМДА.
"Вже наступного року буде розпочато реставрацію Покровської церкви та дзвіниці на вул. Покровській, 7", - повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.
На кінець поточного року - початок 2021 планується завершити розробку науково-проєктної документації, пройти державну експертизу та процедуру погодження в Міністерстві культури та інформаційної політики.
«Це пам’ятка національного значення, тому погоджувати проєкт має центральний орган охорони культурної спадщини – тобто Мінкульт. І вже в другій половині наступного року плануємо розпочати масштабні реставраційні роботи на самому храмі», – повідомив Никоряк.
Як повідомлялося раніше, столична влада розпочала заходи заради врятування садиби Мурашка.