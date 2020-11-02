У Києві автомат для обміну пляшок на корм для тварин уже зібрав 68 кг пластику

Як передає Укрінформ, про це в коментарі Радіо Свобода розповів один з ініціаторів, керівник благодійного фонду «Япомога» Руфат Раімов.

«Ми зібрали за перший тиждень 54 кілограми пластику, плюс в суботу вивантажили шість кілограмів, і в неділю вісім. Тобто загалом десь 68 кілограмів. Пляшки порахували від суботи до суботи – 2160, після цього ще не рахували. Ми висипали 68 кілограмів корму, це теж поки дані з суботи на суботу», – сказав Раімов.

За його словами, спершу за одну вкинуту пляшку автомат висипав у встановлену миску 50 грамів корму. Проте через значний ажіотаж і велику кількість охочих нагодувати безпритульних тварин в обмін на пластик, порцію довелось зменшити до 20 грамів.

«Я вам скажу чесно, ми коли встановлювали цей бокс, то планували за тиждень відвантажувати мішок пляшок. А зараз ми вивантажуємо два мішки за день», - додав Раімов.

Керівник благодійного фонду розповів, що автомат уже довелось один раз ремонтувати – хтось невдало засунув у нього габаритну пластикову пляшку, яка й вивела пристрій із ладу.

«Ми цей момент допрацьовуємо: запускаємо «Япомогабокс» 2.0 і будемо проводити навчання: як правильно користуватись, як сортувати. Автоматів буде дуже багато. До кінця року плануємо встановити від 5 до 10 автоматів», – наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці 24 жовтня з’явився перший автомат для обміну пластикових пляшок на їжу для тварин, які живуть на вулиці. Автомат благодійного фонду «Япомога», встановлений у Києві, вул. Юрія Іллєнка 71.