У Києві на карантин закриті три школи та 13 дитсадків

У Києві через коронавірус закриті на карантин три школи і 13 дитячих садочків.

Про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"У Києві закриті на карантин три школи через випадки захворювання серед вчителів. На дистанційному навчанні загалом 232 класи у 82 школах міста. Усього в Києві хворіють на коронавірус 654 школярі та 602 педагоги", - зазначив Кличко.

Він поінформував, що на карантин зачинені 13 дитячих садків, а також 143 групи у 125 садочках.

Кличко нагадав, що цього тижня у столиці поновили онлайн-уроки для школярів, які перебувають на дистанційному навчанні.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу 9 721.