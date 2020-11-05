«Євробляхери» прибирають авто з урядового кварталу після розмови з депутатами

Власники автомобілів на єврономерах, які мітингують біля будівлі Верховної Ради, вимагаючи ухвалити законопроєкт про доступне розмитнення авто, вирішили розблокувати рух вулицею Грушевського для проїзду транспорту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

З відповідним проханням зі сцени до учасників мітингу звернувся один з організаторів акції.

Водночас він наказав учасникам акції не роз'їжджатися, а лише звільнити проїзд для транспорту.

Перед цим народний депутат Ірина Верещук разом з іншими членами фракції "Слуга народу", виступаючи зі сцени перед мітингувальниками, повідомили про наміри до грудня ухвалити законопроєкт, який задовольнить вимоги власників авто на єврономерах. Цю інформацію мітингувальники зустріли схвально.

Наразі ситуація біля ВР спокійна, учасники акції починають перепаковувати свої автомобілі таким чином, щоб розблокувати рух вулицею Грушевського.

Як повідомлялося, під будівлею Верховної Ради у Києві власники автомобілів на єврономерах кілька днів поспіль вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про пільгове розмитнення таких авто.

Верховна Рада в листопаді 2018 року суттєво підвищила штрафи за незаконне використання автомобілів на іноземній реєстрації.

У грудні 2019 року парламент відтермінував введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах.