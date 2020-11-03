СБУ в столичному регіоні викрила 5 корупційних злочинів на 1,2 мільйона

У жовтні співробітники Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області задокументували 5 корупційних проявів, оголосили хабарникам 7 підозр.

Як повідомляє пресцентр СБУ, загальна сума неправомірної вигоди становить 1,2 мільйона гривень, передає Укрінформ.

Зокрема, на хабарі у 20 тисяч дол. СБУ викрила посадовця Держекоінспекції столичного регіону, який вимагав гроші за не відображення в актах позапланових перевірок приватних підприємців виявлених порушень екологічних норм.

Заступника начальника слідчого відділення Києво-Святошинського райвідділу Нацполіції затримали оперативники спецслужби на хабарі у 500 тис. грн. Гроші майор поліції вимагав у місцевого мешканця за не притягнення до кримінальної відповідальності його племінника, пообіцявши залишити фігуранта справи у статусі свідка.

На корупції СБУ викрила і слідчого одного з відділень Ірпінського відділу поліції ГУ НП у Київській області. Він разом зі спільником, оперуповноваженим карного розшуку, вимагав хабар у 4 тис. дол. за «м’якший» обвинувальний акт у справі про крадіжку, який не передбачатиме термін ув’язнення.

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Землевпорядника однієї з сільрад Бориспільського району, за сумісництвом кандидата на виборах до місцевих рад, співробітники СБУ задокументували на вимаганні хабаря від місцевого мешканця за видачу рішення про надання дозволу на розміщення продуктового магазину на території села.

Відповідатиме перед законом і старший державний виконавець одного з районних відділів Державної виконавчої служби Центрального мiжрегiонального управлiння Мiн'юсту. Посадовець вимагав 28 тисяч гривень за підписання документів про передачу рухомого майна боржника на користь стягувача у рахунок погашення боргових зобов'язань.

Як повідомляв Укрінформ, на Вінниччині СБУ викрила на корупції посадовців Подільської митниці, які за хабарі пропонували підприємцям швидке й «дешеве» розмитнення товарів.