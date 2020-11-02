ДТП на Майдані: постраждалу сім’ю відпустили з лікарні додому

Сім’ю, яка постраждала у смертельному ДТП на Майдані Незалежності, після огляду лікарів відпустили додому.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

За її словами, у ДТП, окрім двох загиблих жінок, постраждала сім’я: чоловік, дружина і їх п’ятимісячна дитина.

Після госпіталізації виявилося, що у дорослих членів сім’ї забої різних частин тіла, а у дитини — забиття голови. Після огляду лікарів уночі, 30 жовтня, вони самостійно поїхали з лікарні.

Як повідомлялв Укрінформ, смертельна ДТП на Майдані Незалежності сталася у п’ятницю, 30 жовтня, близько 16-ї години.

Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль за керуванням, виїхав на пішохідну зону, де в’їхав у натовп людей, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив декілька авто. У ДТП загинули дві жінки. Одна з них продавала сувеніри поблизу підземного переходу, а інша у момент наїзду авто стояла на тротуарі.

Згодом водію, який в’їхав у зупинку на Майдані Незалежності, повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляд тримання під вартою.