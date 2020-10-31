Підозрюваний у смертельній ДТП на Хрещатику обіцяє потерпілим допомогу – адвокат

Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП на столичному Хрещатику Юрій Назаренко обіцяє матеріальну допомогу усім потерпілим.

Про це заявив його адвокат під час засідання у Шевченківському районному судіКиєва, де Назаренку обирають запобіжний захід, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Незалежно від того, чи буде Назаренко (визнаний - ред.) винним чи ні, він докладе усіх зусиль, щоб постраждалі отримали матеріальну допомогу", - сказав адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, смертельна ДТП у Києві сталася 30 жовтня близько 16 години. Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль за керуванням, виїхав на пішохідну зону, де в’їхав у натовп людей, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив декілька авто. Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, загинули на місці. Ще троє людей зазнали травм, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізалось в інші машини. В одній із машин була сім’я з 5-місячною дитиною.