У Києві перекриватимуть низку вулиць через ожеледицю

У Києві у разі ожеледиці на низці вулиць та окремих їх ділянках обмежуватиметься рух транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Фахівці КП "Центр організації дорожнього руху" вже встановили на відповідних місцях знаки 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" із табличками 7.12 "Ожеледиця".

Згідно з правилами дорожнього руху, на 56 ділянках заборонятиметься рух транспортних засобів, окрім маршрутних транспортних засобів; автомобілів водіїв з інвалідністю та водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю; транспортних засобів, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також транспортних засобів, що обслуговують підприємства, які у ній розташовані (у двох останніх випадках транспортні засоби повинні заїжджати до зазначеної зони та виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення).

"Обмеження діятимуть тільки під час ожеледиці в осінньо-зимовий період – із 1 листопада до 1 квітня", - йдеться у повідомленні.