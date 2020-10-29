В Україні дедалі холодніше, у Карпатах - перші морози

В Україні у п'ятницю дощі очікуються у західних та східних, а також у Вінницькій та більшості північних областей, уночі та вранці туман, температура вночі 5-10°, вдень 9-14°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних та східних, вдень також у Вінницькій та більшості північних областей місцями невеликий дощ (вночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом), на решті території без опадів. Уночі та вранці в Україні, крім західних областей, туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 9-14°, у південній частині до 17°; в Карпатах протягом доби 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 30 жовтня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°, на Київщині вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°.

Згідно з прогнозом синоптиків, в Україні на вихідні часом дощі, 31 жовтня вдень у східній частині, впродовж доби 1 листопада у південних областях місцями значний дощ (лише 1 листопада у західних областях без опадів).

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у південно-східних областях вночі 7-12°, вдень 10-15°.

У Карпатах 31 жовтня дощ та мокрий сніг, 1 листопада без опадів; температура вночі та вдень близько 0°.

На Київщині 31-1 листопада часом дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Згідно з прогнозом на 2- 3 листопада, в Україні часом невеликий (2 листопада у східних областях помірний) дощ; в західних областях, 3 листопада і в більшості північних та центральних областей без істотних опадів.

Температура вночі 3-9°, в Криму до 12°, в західних областях місцями 0-2° тепла; вдень 8-14°, на півдні країни 11-17° (в Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла).

У столичному регіоні 2 листопада невеликий дощ, 3 листопада без істотних опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 3 листопада вночі місцями в Україні, 4-5 листопада у південній частині, 6 листопада у південно-східних областях невеликі та помірні дощі. В решту часу на решті території без опадів.

Температура 3-5 листопада вночі 1-7° тепла; вдень 4-10°, на півдні країни до 12°. 6-7 листопада зниження температури повітря вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 4-10° тепла.