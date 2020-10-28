У Києві з 29 жовтня поновлюється навчання у школах

У Києві з 29 жовтня після канікул відновлюється навчання у школах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"З 29 жовтня відновлюється навчання після канікул у столичних школах", - зазначив він.

Однак, за інформацією очільника столиці, залишаються на карантині 8 шкіл і 587 класів у 186 школах Києва через захворювання педагогів та учнів.

Кличко додав, що після виборів у всіх школах, де були виборчі дільниці, провели дезінфекцію. "Учні безпечно зможуть повернутися за парти. Ми тримаємо ситуацію на контролі і оперативно ухвалюємо рішення щодо карантину в окремих школах чи про переведення окремих класів на дистанційне навчання", - зазначив він.

За його словами, 95% навчальних закладів - 420 шкіл, за заявками директорів уже підключені до опалення.

Як повідомлялося, з 21 жовтня до 29 жовтня столичні школярі були на канікулах.