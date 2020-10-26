Рейдерського захоплення НАУ не було - поліція

У поліції заявили, що спроби рейдерського захоплення Національного авіаційного університету не було – стався конфлікт між попереднім і нинішнім керівниками навчального закладу.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Солом'янського районного управління поліції Києва Олена Мошко.

"Там немає рейдерського захоплення. Там виник конфлікт між новим призначеним та попереднім керівниками. Наразі виїжджала слідчо-оперативна група, керівник відділу поліції цієї території обслуговування, які відібрали заяви з обох сторін", - сказала вона.

Раніше у Фейсбуці представник Центру медіакомунікацій НАУ Юрій Нестеряк заявив про спробу рейдерського захоплення Національного авіаційного університету.

"Сьогодні близько 8 години ранку заблоковано будівлю ректорату НАУ за вказівкою Рімвідаса Хращевського, призначення якого "в.о. ректора" скасовано рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва. Сидимо у фактично заблокованому корпусі ректорату НАУ", - повідомляв він.

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За словами Нестеряка, співробітники університету не можуть потрапити на свої робочі місця, а "від імені Хращевського видаються накази та розпорядження, які не мають юридичної сили".