У столичних лікарнях - майже 400 «тяжких» пацієнтів з коронавірусом

У стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1666 хворих на коронавірус, 394 пацієнти - у важкому стані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"У нас збільшується кількість хворих, що потребують госпіталізації. У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1666 хворих на коронавірус, із них 33 дитини, 394 пацієнти - у важкому стані", - розповів Кличко.

За його словами, 618 пацієнтів отримують кисневу підтримку, 28 - під апаратами ШВЛ, ще 147 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.

Крім цього, пневмонію в столичних медзакладах лікують 463 хворих.

Як повідомлялося, у столиці підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 31 869, за добу - 559.

В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.

фото: СТКPhoto/Укрінформ