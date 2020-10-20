У Києві відбувся онлайн-марафон «Живи. Ми поруч», присвячений боротьбі з раком

У столиці у вівторок, 20 жовтня, пройшов восьмигодинний музично-інформаційний онлайн-марафон “Живи. Ми поруч”, присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком молочної залози “Рожевий жовтень”.

В рамках заходу, організованого ВГО "Разом проти раку" та Онкоспільнотою onco-net.com.ua, виступали лікарі, вчені, жінки пацієнтського руху, які подолали хворобу, активісти спільнот онкохворих, чиї бесіди доповнювали виступи музичних виконавиць з України, США, Грузії, Нідерландів, передає кореспондент Укрінформу.

Протягом марафону глядачкам пояснювали, як безкоштовно отримати дослідження (УЗД та мамографію грудей), як у випадку підтвердження діагнозу пройти лікування за державні кошти, перевіряючи наявність ліків на сайтах лікарень, які закуповуються за окремими програмами і мають надаватися безкоштовно.

“Під час пандемії жінки відкладають візити до онколога, що не є правильно. І є міжнародні рекомендації, що онкохворим з червоної зони на планове обстеження після лікування не рекомендують. Бо ризик захворіти більший, аніж планове обстеження. Якщо ми говоримо про пацієнток, які лікуються, то процес лікування переривати не можна. Онкохворі сьогодні перебувають у подвійному стресі: один через пандемію, інший через їхню життєву драму - хворобу. Лікуватися потрібно, а щодо інтенсивності лікування, кратності прийому ліків чи променевої терапії, то це має вирішувати лікуючий лікар", - сказав під час марафону лікар Андрій Безносенко з Національного інституту раку.

За його словами, ті пацієнти, які мають підозри на злоякісні утворення, не можуть чекати. "Вони не повинні чекати ані місяць, ані два. Вони повинні отримати консультації в онкологічному центрі. Онкологічні центр України працюють в звичному режимі по профілю своєї спеціальності для лікування онкологічних захворювань. Я встановив зв’язок із пацієнтами через електронну, наша реєстратура має мобільні телефони і є месенджер ФБ офіційної сторінки Інституту раку”, - зазначив він.

Головний лікар Черкаського онкодиспансера Віктор Парамонов повідомив, що кількість хворих під час карантину зменшилася на третину.

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"Не було чим дістатися до Черкас, ми зуміли організувати довезення наших працівників, але хворі мали проблеми. Останні роки ми фіксували по п’ятсот хворих на рак молочної залози за перше півріччя. На сьогоднішній день ми маємо зареєстрованих 253 хворих, але ми розуміємо, що їх близько 500. Труднощі доїзду, ускладнення пандемії можуть приховувати цифру. Ми побачимо картину ближче до кінця року. Тому ми повинні коригувати стратегію виявлення. А далі все буде залежати, наскільки жінки можуть приєднатися до повного лікування. Я задоволений тим, що Україна приєдналася до акції "Рожевий жовтень", це збільшуватиме кількість раннього виявлення випадків захворювання та допомагатиме українським жінкам”, - підкреслив він.

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Окрім лікарів, виступали активісти пацієнтського руху, які в прямому ефірі давали поради дівчатам, які днями дізналися про свій діагноз, та запрошували до спільнот пацієнтів, обіцяючи всіляку підтримку.

Як повідомлялося, РМЗ - одна з найпоширеніших онкохвороб жінок. Щороку встановлюється 15 тисяч діагнозів в Україні, щогодини про рак молочної залози дізнаються двоє українок, щогодини одна помирає. З раком грудей в Україні живе понад 150 тисяч жінок.