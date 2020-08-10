Львівські трансплантологи отримали премії за унікальні операції

54 медичних працівники лікарні швидкої медичної допомоги Львова, які були задіяні в операціях з трансплантації серця та двох нирок, отримають від міста матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн кожен.

Відповідне рішення було затверджене на виконавчому комітеті Львова. Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

«Сьогодні подякували тим лікарям, медикам, які були залучені до процесу пересадки серця і нирок, про які зараз говорить вся Україна. Це допомога по 10 тис. грн, і це буде хорошим стимулом для подальшого розвитку цього напрямку. Це сьогодні питання, яке жваво обговорюється, Львів у цьому є першим. Тому віддячуємо і плануємо подальший розвиток цього напрямку», — зазначив Геннадій Васьків, заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань.

Як повідомляв Укрінформ, в лікарні швидкої медичної допомоги, де функціонує Центр трансплантології, провели вже декілька трансплантацій органів від померлих донорів. Зокрема, раніше провели операції з пересадки серця та двох нирок, а минулого тижня — операції з пересадки серця, двох нирок та підшлункової залози. Таким чином, 6 людей отримали шанс на повноцінне і здорове життя.

Також Укрінформ зазначав, що нещодавно лікарня швидкої допомоги увійшла до пілотного проєкту з трансплантації, що дасть змогу укладати договори на всі види трансплантаціїтис грн̈, яка оплачуватиметься державою.