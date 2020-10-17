У Києві злива затопила десятки вулиць

У Києві в суботу, 17 жовтня, внаслідок сильної зливи сталося підтоплення на багатьох вулицях в різних районах.

Як передає Укрінформ, зокрема, пресслужба столичної патрульної поліції повідомляє про підтоплення щонайменше на 12 вулицях.

Так, за даними правоохоронців, підтоплені проїжджі частини на вулицях Осінній, Пріорській, Автозаводській, Уманській, Іскрівській, Пилипа Козицького, Новопирогівській, Сирецькій, Кирилівській, Копилівській, Брожка та Ізюмській.

На вулиці Кирилівській зупинялися трамваї; нині рух вже відновлено.

Поліція організовувала об'їзди затоплених місць. Громадян закликають уникати поїздок.

Своєю чергою у комунальній корпорації «Київавтодор» зазначили, що для відкачування води задіяно спеціальну техніку, зокрема, гідромонітори, мулососи, мотопомпи та 40 бригад робітників з ручного прибирання у складі 241 автодорівця.

За даними Київавтодору, станом на 14:00 у столиці ліквідовані підтоплення щонайменше на 17 ділянках - на проспектах Гузара, Гавела, Повітрофлотському, біля станції метро «Чернігівська», вулицях Пестеля, Брожка, Жилянській, Ромена Роллана, Гарматній, Єреванській, Гетьмана, Преображенській, Чаадаєва, Чоколівському бульварі, на розі вул. Хоткевича та П.Усенка, Лук’янівській площі та пров. Чугуєвському.

Тривають роботи на вул. Білецького, Новопирогівській, Ташкентській, Братиславській (ринок Троєщина), Автозаводській, Богатирській (завод Оболонь), Ушинського, Кіото.

«Наразі інтенсивність опадів зменшується», - зазначили в Київавтодорі, додавши, що комунальники продовжують роботу у посиленому режимі.

Фото: Нацполіції