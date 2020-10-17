«Київавтодор» готовий до оперативної ліквідації підтоплень

Гідрослужба комунальної корпорації «Київавтодор» чергує на проблемних місцях. У разі появи підтоплень – їх оперативно ліквідують. Для цього корпорація має 72 одиниці спецтехніки.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Інтенсивні опади у столиці розпочались близько 7:50. Заздалегідь, ще до початку зливи, техніка гідрослужб виїхала на місця можливих підтоплень. А напередодні прогнозованих дощів у кожному районі посилено очищали зливостоки. Зокрема, і біля проблемних ділянок на просп. Броварському біля станції метро «Чернігівська», на розв’язці поблизу станції метро «Лівобережна», вул. Брожка та у тунелі на вул. Олени Теліги.

КК «Київавтодор» закликає водіїв бути обачними на дорогах, а у разі виявлення місць підтоплень – звертатися до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.

У Патрульній поліції Києва повідомили про затоплення на проспекті Лобановського, вулицях Осінній, Пріорській, Автозаводській, Уманській, Іскрівській, Ново-пирогівській, Кирилівській, Брожка та Ізюмській. Зазначається, що через підтоплення на вулиці Кирилівській зупинився рух трамваїв.