В Україну йде похолодання - вдень до +16°

В Україні у суботу, 17 жовтня, у більшості областей очікуються дощі, в Карпатах - із мокрим снігом.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“17 жовтня хмарно з проясненнями. У більшості областей дощі, вдень в центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та Карпатському регіоні значні дощі (в Карпатах з мокрим снігом). Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с”, - йдеться у повідомленні.

Температура у західних і північних областях вночі становитиме 5-10°, вдень 9-14° (в Карпатах впродовж доби 0-5° тепла); на решті території вночі 10-15°, вдень 15-20°, на півдні та сході до 24°.

У наступні два дні, 18-19 жовтня, в Україні буде без істотних опадів, лише вночі 18 жовтня помірний дощ (в Карпатах мокрий сніг). Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°; у південних та східних областях 18 жовтня вночі 9-14°, вдень 14-19°, 19 жовтня вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°.

Впродовж 20-21 жовтня синоптики також обіцяють в Україні без опадів. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 7-13°, 21 жовтня на Прикарпатті до 16°; у південній частині вночі 3-9° тепла, вдень 11-16°.

22-26 жовтня в Україні переважатиме суха погода, лише 24-25 жовтня в більшості областей очікуються невеликі дощі.

Читайте також: З початку року Київ побив 27 температурних рекордів

Температура вночі 3-9°, на півдні до 11°, вдень 11-18°, на півдні до 21°, 24 жовтня у західних областях, 25-26 жовтня в Україні, крім південної частини, 8-14°.

У Києві та Київській області завтра, 17 жовтня, хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень значний дощ. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у столиці 8-10°, вдень 11-13°; по області вночі 5-10°, вдень 9-14°.

Упродовж 18-19 жовтня синоптики обіцяють у Києві без істотних опадів, лише вночі 18 жовтня дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

Суха погода збережеться в столиці 20-21 жовтня. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.