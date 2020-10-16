До Києва «прийшла» метеорологічна осінь

До Києва 15 жовтня прийшла метеорологічна осінь, а метеорологічне літо в столиці тривало понад чотири місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 15 жовтня до Києва завітала метеорологічна осінь. Середньодобова температура повітря знизилась нижче +15 градусів і становила +12,3°C”, - йдеться в повідомленні.

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При цьому в обсерваторії зазначили, що до цього найпізніше метеорологічна осінь приходила до столиці 7 жовтня у 1999 році.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 5 червня, закінчилось 14-го жовтня і загалом тривало 132 дні. Найдовше літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів.

Як повідомлялося, за даними метеорологів, з початку цього року у Києві станом на 7 жовтня було зафіксовано 27 температурних рекордів.