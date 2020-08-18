Льодовики Гренландії приречені розтанути - науковці

Крижаний покрив Гренландії, другий за розміром (після Антарктиди) на планеті, продовжить танути, навіть якщо глобальне зростання температури припиниться.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nature.

Учені виявили, що сніг, який щороку поповнює льодовики Гренландії, більше не може встигати за темпами танення криги. Вони вивчили щомісячні супутникові дані за останні 40 років з понад 200 великих льодовиків Гренландії, води яких стікають у світовий океан.

«Ми виявили, що об’єм криги, яка потрапляє в океан, набагато перевищує об’єми снігу, який накопичується на поверхні», - пояснив автор дослідження Майкл Кінг.

Науковці вказують, що до 2000 року крижаний покрив мав рівні шанси збільшуватися та зменшуватися щороку, але тепер така рівновага в минулому.