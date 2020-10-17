У Києві - 598 нових випадків коронавірусу, 12 хворих померли

У Києві минулої доби ще в 598 людей виявили коронавірус, померли 12 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

Всього підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці вже 30 010, коронавірус забрав життя 569 киян, сказав мер.

Так, за добу захворіли: 345 жінок віком від 18 до 97 років; 210 чоловіків віком від 18 до 81 року; 15 дівчаток від 2 до 17 років і 18 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Захворіли також 28 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 186 людей. Всього коронавірус подолали 10 661 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 162, у Дарницькому - 80. Та 65 випадків у Печерському районі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 жовтня лабораторно підтверджено 293 641 випадок COVID-19, з них за добу – 6 410.