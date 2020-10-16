Інвестори банку «Аркада» перекрили Хрещатик і мітингують під КМДА

Близько 150 осіб, які називають себе інвесторами житлових комплексів банку "Аркада", перекрили рух транспорту по вулиці Хрещатик і влаштували мітинг під будівлею Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Мітингувальники перекрили рух Хрещатиком від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної. Вздовж проїжджої частини вони припаркували автомобілі з прилаштованими до них прапорами із написом "Інвестори банку "Аркада".

Як повідомили Укрінформу учасники акції, сьогодні вони вже пікетували Офіс Президента, а мітинг під КМДА планують продовжувати до 20:00.

Мітингувальники висунули ряд вимог до представників влади, серед них - оголошення нового управителя фондами фінансування будівництва та нового забудовника, будівництво житлових комплексів без здійснення доплат від інвесторів.

Разом з тим вони закликають до переговорів мера Києва Віталія Кличка, скандуючи "Кличко, виходь!"

Акція носить мирний характер, правопорядок забезчують кілька десятків поліцейських.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

За даними ЗМІ, банк "Аркада" закінчив перше півріччя зі збитком 9,75 млн грн. Обсяг вкладів фізосіб – 402,6 млн грн, юросіб – 308,8 млн грн.

Наприкінці травня та на початку літа під НБУ, Офісом Президента та КМДА відбулися мітинги інвесторів житлових проєктів банку "Аркада".

Банк "Аркада" зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві ("Патріотика", "Еврика", "Патріотика на озерах"), у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тис. громадян; ідеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків.

Повідомлялося також, що холдингова компанія "Київміськбуд" проведе аудит житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах", що перебувають під управлінням банку "Аркада", щоб завершити будівництво цих об'єктів.