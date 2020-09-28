Фонд гарантування призначив уповноваженого на ліквідацію банку "Аркада"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив уповноваженим на ліквідацію АТ АКБ "Аркада" Іллю Луньо строком на три роки - з 25 вересня 2020 року до 24 вересня 2023 року включно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зазначається, що розпочато процедуру ліквідації АТ АКБ "Аркада" строком на три роки - з 25 вересня 2020 року до 24 вересня 2023 року включно.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із делегуванням повноважень ліквідатора АТ АКБ "Аркада", визначених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", призначено провідного професіонала з питань ліквідації банків відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків Луньо Іллю Вікторовича строком на три роки - з 25 вересня 2020 року до 24 вересня 2023 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 24 вересня 2020 року ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ АКБ "Аркада".

Раніше, 25 серпня, банк "Аркада" було віднесено до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу.