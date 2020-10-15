У столиці пройдуть масштабні навчання: киян просять не лякатися макетів вибухівки

Служба безпеки України закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій під час антитерористичних навчань у п'ятницю у Києві.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомлення СБУ у Фейсбук.

"СБУ спільно з Посольством Ізраїлю проведуть у Києві 16 жовтня масштабні антитерористичні навчання. Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

У СБУ попередили, що під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

Служба безпеки закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

СБУ просить громадян дотримуватися правил особистої безпеки. У випадку знаходження макетів вибухових пристроїв інформувати правоохоронців за номером «гарячої лінії» (044) 253-06-71.