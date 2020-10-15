У Києві обірвався ліфт з бригадою швидкої допомоги

У Дніпровському районі Києва обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги, які прибули на виклик до пацієнтки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" в Фейсбук.

"Учора ледь не закінчився трагедією для однієї з наших бригад ЕМД виклик у Дніпровському районі. Пізно увечері на номер 103 надійшло повідомлення : " Жінка втратила свідомість, хрипить, піна з рота. " Машина виїхала миттєво. За вказаною адресою медиків зустріла мати хворої та 10-річна донька. Усі разом сіли у ліфт і почали підніматися на 8-й поверх. Раптом ліфт, діставшись 5-го поверху, почав стрімко падати вниз. На щастя, на 2-му поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поки рятувальники через вузьку щілину витягували медиків та супроводжуючих, на виклик виїхала інша бригада, яка і надала необхідну екстрену допомогу пацієнтці.