У Дніпрі в будинку горіла шахта ліфта, евакуювали 23 осіб
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Повідомлення про пожежу в ліфтовій шахті дев'ятиповерхового будинку надійшло до "Служби порятунку" о 23.00 22 серпня.
На місці рятувальники встановили, що горить ліфтова кабіна та високовольтний кабель всередині шахти. Внаслідок пожежі сталося задимлення сходової клітини, що заважало вільній евакуації громадян з верхніх поверхів.
Рятувальники евакуювали із задимлених приміщень верхніх поверхів 23 особи, з яких 3 дитини.
Вогнем пошкоджено ліфтову шахту, ліфтову кабіну з першого по третій поверх та високовольтний кабель.
Пожежу локалізовано о 23:50 та ліквідовано о 23:58.
До гасіння пожежі залучалися 19 чоловік особового складу та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
Фото: ДСНС