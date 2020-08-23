У Дніпрі в будинку горіла шахта ліфта, евакуювали 23 осіб

У Дніпрі горіла ліфтова шахта багатоповерхівки, рятувальники евакуювали 23 осіб, із них троє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення про пожежу в ліфтовій шахті дев'ятиповерхового будинку надійшло до "Служби порятунку" о 23.00 22 серпня.

На місці рятувальники встановили, що горить ліфтова кабіна та високовольтний кабель всередині шахти. Внаслідок пожежі сталося задимлення сходової клітини, що заважало вільній евакуації громадян з верхніх поверхів.

Рятувальники евакуювали із задимлених приміщень верхніх поверхів 23 особи, з яких 3 дитини.

Вогнем пошкоджено ліфтову шахту, ліфтову кабіну з першого по третій поверх та високовольтний кабель.

Пожежу локалізовано о 23:50 та ліквідовано о 23:58.

До гасіння пожежі залучалися 19 чоловік особового складу та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Фото: ДСНС