Пожежа у "Токіо Стар": справу співвласника готелю передали до суду

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"Прокурори обласної прокуратури скерували до Приморського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно співвласника готелю, якому інкримінують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до пожежі в готелі. Внаслідок цієї трагічної події, що сталася у серпні минулого року, загинуло 9 людей, з яких 8 громадян України, у тому числі 10-річна дитина, та 1 громадянка Австралійського Союзу. Ще 10 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, співвласник готелю "Токіо Стар" Дурач був оголошений у розшук. В липні цього року в міжнародному аеропорту «Одеса» правоохоронці затримали його при спробі перетину державного кордону України.

Раніше органи слідства оголосили підозру за порушення правил пожежної безпеки співвласнику готелю Вадиму Чорному. Серед обвинувачуваних також старший адміністратор готелю Ірина Паровик, яку випустили 11 жовтня із СІЗО під домашній арешт, головний інженер та адміністратор готелю.

24 червня 2020 року Київський райсуд Одеси розглянув клопотання прокуратури та адвокатів Чорного і відмовився продовжити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.