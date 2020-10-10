У Києві через футбол метро працюватиме на годину довше

У Києві через футбольний матч між збірними командами України та Німеччини на годину продовжать роботу метро.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє КП «Київський метрополітен».

«У ніч з 10 на 11 жовтня 2020 року роботу столичної підземки буде подовжено на 1 годину. 10 жовтня, у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між збірними командами України та Німеччини, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену», - зазначається у повідомленні.

Так, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення.

Як повідомляв Укрінформ, Національна збірна України з футболу в суботу, 10 жовтня, проведе третій поєдинок групового етапу Ліги націй УЄФА, в якому в Києві зустрінеться з командою Німеччини.

Українсько-німецьке протистояння обслуговуватиме бригада арбітрів з Ізраїлю, яку очолює 39-річний Орель Грінфельд.

У паралельному матчі групи 4 Ліги А в Мадриді зійдуться Іспанія та Швейцарія.

Як відомо, в стартовому поєдинку другого розіграшу Ліги націй УЄФА підопічні Андрія Шевченка здолали у Львові Швейцарію (2:1), але три дні потому програли в Іспанії (0:4).

Німеччина в свою чергу обидва вересневих матчі завершила внічию з однаковим рахунком 1:1. Команда Йоахіма Льова поділила очки вдома з іспанцями і на виїзді зі швейцарцями.

Турнірне становище після двох турів: Іспанія - 4 очки, Україна - 3, Німеччина - 2, Швейцарія - 1.