На Центральному автовокзалі Києва починають масштабну модернізацію

З жовтня розпочнеться модернізація Центрального автовокзалу Києва, яка триватиме до березня 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції заявив директор по маркетингу "Київпассервісу" Дмитро Ожигов.

"Ремонтні роботи плануємо розпочати з жовтня цього року, завершити повну модернізацію Центрального автовокзалу плануємо у березні 2021 року. Розмір інвестицій складе понад 2 млн євро", - зазначив Ожигов.

Він підкреслив, що під час модернізації Центральний автовокзал закриватися не буде.

"Центральний автовокзал в Києві повинен стати сучасним транспортним хабом і впізнаваним інфраструктурним об'єктом в столиці. При його модернізації буду застосовані інноваційні техгології, які будуть зручні як для пасажирів, так і для перевізників", - зауважив він.

Ожигов нагадав, що у травні Фонд держмайна виставив на відкриті торги державне підприємство "Київпассервіс". Компанія "Бастіон-груп" виграла на цих торгах, заплативши більше 230 млн грн. До складу "Київпассервісу" входить Центральний автовокзал Києва, а також 5 автостанцій у Києві та 18 автостанцій у Київській області.

Він зауважив, що основною проблемою в Україні в галузі автобусних перезень є невідповідність інфраструктури сучасним вимогам та стрімкий розвиток ринку нелегальних перезень.

Як розповів дизайнер-архітектор, команда якого розробляла дизайн проєкту модернізації Центрального автовокзалу, Іван Маргітич, на першому поверсі автовокзалу планують розмісти зону очікування, маркет-зону та ближче до платформи невеликий вуличний фудкорт.

"Вся платформа буде відгороджена від сторонніх відвідувачів, що забезпечить додатковий комфорт та безпеку для пасажирів. Вхід до зони буде через турнікети та службу безпеки автовокзалу", - додав він.

Також, за його словами, на другому поверсі планують розташувати зону очікування рейсів, великий повноцінний фудкорт, касову зону та адміністрацію. На третьому поверсі планується повна реконструкція існуючого готелю - він буде включати в себе 30 комфортних номерів різного класу. Також на 3 поверсі буде розташована зона довготривалого очікування рейсів підвищеного комфорту.

Усі поверхи будуть з'єднані між собою ліфтом та ескалатором, зокрема для потреб маломобільних груп населення.

Маргітич підкреслив, що під час реконструкції автовокзалу будуть збережені в інтер'єрі мозаїки.

"Нами спільно з Фондом Ади Рибачук та Володимира Мельниченка запланована реконструкція інтер'єрних мозаїк, які наразі є історичною цінністю. Авторами заплановано, що вони будуть передавати дух подорожі, і нашим обов'язком їх зберегти", - розповів він.

Центральний автовокзал Києва було збудовано у 1957-1961 роках за проєктом архітекторів Авраама Мілецького, І. Н. Мельника й Едуарда Більського. В інтер'єрах автовокзалу — художні мозаїчні керамічні панно (художники В. В. Мельниченко, А. Ф. Рибачук).