У Києві за добу - 377 хворих на коронавірус, 10 померли

У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 23 155, за добу - 377.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Коронавірус не відступає. За минулу добу в Києві виявили 377 хворих. Із них - 39 дітей та 16 медиків. 10 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 391 мешканця Києва", - повідомив він.

Захворіли: 190 жінок віком від 18 до 88 років, 148 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв та 22 дівчинки від 1 до 17 років і 17 хлопчиків від 1 до 16 років.

Захворіли і 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За його словами, одужала за минулу добу 231 людина. Всього коронавірус подолали 6 941 мешканці Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 57 , у Дніпровському - 52. А також 46 випадків в Дарницькому районі столиці", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу 4 069.