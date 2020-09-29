У Києві почався “Марш пам’яті” для вшанування жертв Голокосту

П’ятий щорічний “Марш пам’яті” для вшанування жертв Голокосту розпочав ходу від кінотеатру “Київська Русь” у Києві.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у марші беруть кілька сотень осіб.

Перед початком заходу організатори нагадали про події, що відбулися 29-30 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві, коли було проведено перший масовий розстріл військовими беззбройного цивільного населення.

За єврейською традицією, присутнім роздали камінці, які ті принесуть на місце трагедії.

Наразі ситуація спокійна, учасники маршу рухаються тротуаром в напрямку пам'ятника "Менори" у Бабиному Яру, де відбудеться молитва. Вздовж проїжджої частини марш супроводжують кілька поліцейських автомобілів.

Організатори маршу зазначили, що учасники рухаються тією ж дорогою, котрою колись ішли на розстріл десятки тисяч осіб.

Як поінформував раніше директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський, мета маршу - вшанувати пам’ять десятків тисяч людей, розстріляних у Бабиному Яру у 1941 році.

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня в Україні відзначається день пам’яті жертв Бабиного Яру.

29-30 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл військовими беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів було вбито майже 34 тисячі людей.

Фото: Володимир Тарасов / Укрінформ