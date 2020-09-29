Ще дев’ять об’єктів культурної спадщини Києва отримали охоронний статус

Департамент охорони культурної спадщини надав статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини дев’яти об’єктам у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Щойно виявлені об’єкти культурної спадщини підлягають захисту, згідно ст. 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини". Зокрема, роботи на щойно виявлених об’єктах здійснюють за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої із ним науково-проєктної документації", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, статус об’єкта культурної спадщини отримали: будинок звукозапису Українського радіо на вул. Первомайського, 5-В; будинок житловий (у якому мешкали скульптори І. В. Макогон і художниця Т. Н. Яблонська) на вул. Мар’яненка, 14; флігель із крамницями на вул. Верхній Вал, 16/4; будинок Осипа Родіна на вул. Гончара, 71; зали Прощання (Ритуальні корпуси Київського крематорію) на вул. Байкова, 16; потерна ІІ Капоніру Госпітального укріплення ХІХ століття на вул. Госпітальна, 24-А.

Окрім того, статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини отримали горжова стіна Васильківського укріплення ХІХ століття та відкриті артилерійські каземати оборони рову з потерною у валу Васильківського укріплення на вул. Коновальця, 44, ескрапова стіна Госпітального укріплення ХІХ ст. на вул. Госпітальна, 24-А.

Згідно з Порядком обліку об’єктів культурної спадщини, Департамент має у 10-денний строк із дня прийняття рішення про занесення об’єкта культурної спадщини до Переліку надіслати власнику цього об’єкта або уповноваженому ним органу/особі відповідне повідомлення – рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення щодо набуття правового статусу щойно виявленого об’єкта. Своєю чергою, власник об’єкта культурної спадщини зобов’язаний вжити заходів щодо укладення охоронного договору в місячний строк із дня отримання повідомлення.

У КМДА нагадали, що цього року Департамент охорони культурної спадщини КМДА направив до Міністерства культури та інформаційної політики перелік із 16 об’єктів культурної спадщини із пропозицією занести їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення.

У 2019 році Департамент передав до Міністерства облікову документацію на перелік об’єктів культурної спадщини, що пропонуються до занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення, з яких тільки на вулиці Пушкінській – 24 об’єкти. Окрім того, подано для надання статусу пам’ятки місцевого значення і занесення до Держреєстру будинки на вул. Б. Хмельницького, 9-Б та кутовий будинок на вул. Пушкінській, 20-А/Б. А також історичні будинки на вул. Кирилівській, 35 (Пивоварний завод), б-рі Шевченка, 1, б-рі Дарницькому, 23, пров. Політехнічному, 2-А та об’єкти культурної спадщини комплексу споруд київського Арсеналу (колишній завод «Арсенал») на вул. Московській, 2-8.

Державний реєстр нерухомих пам’яток України – банк даних, сформованих за єдиними ознаками та принципами, що містить відомості про пам’ятки культурної спадщини. Згідно з Порядком обліку об’єктів культурної спадщини (наказ Міністерства культури від 11.03.2013 № 158), суб’єктами прийняття рішення про занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру відповідно до категорії пам’яток є: Кабінет Міністрів – щодо пам’яток національного значення; Міністерство культури – щодо пам’яток місцевого значення.

Як повідомлялося, у Києві запустили інформаційну кампанію зі збереження пам’яток культурної спадщини.