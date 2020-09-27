У Києві – 323 нових випадки коронавірусу, 11 людей померли

Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 323 людини.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі столичний мер Віталій Кличко.

За наданими йому даними, кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 323 людини. 11 хворих померли. За період пандемії коронавірус забрав життя 361 киянина.

На сьогодні в столиці вже 21 815 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. А саме захворіли:️ 174 жінки віком від 18 до 84 років, 122 чоловіки віком від 21 до 73 рокiв,️15 дівчаток від 2 років до 17 та 12 хлопчиків від 5 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 12 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 95 людей. Усього коронавірус подолали 6482 мешканці Києва.

Як поінформував Кличко, найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 69. У Солом‘янському – 54. Та в Оболонському районі – 47 випадків.

ВУкраї ні станом на 27 вересня лабораторно підтверджено 198 634 випадки COVID-19, з них за добу – 3130.