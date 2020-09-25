Олімпійський коледж надалі працюватиме виключно як спортивна школа - Кличко
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на брифінгу.
"Олімпійський коледж імені Івана Піддубного підпорядкований Міністерству освіти, і в ньому триває зараз реорганізація, через яку вчора виник конфлікт. Справою щодо хуліганства і тих подій, що відбувалися вчора на території коледжу, вже займаються правоохоронці", - наголосив Кличко.
Міський голова зазначив, що коледж не закривають, а відбувається реорганізація щодо управління закладом.
"Олімпійський коледж повинен і буде далі працювати виключно за профілем - як спортивна школа", - сказав Кличко.
"Щоб припинити спекуляції навколо закладу, думаю, Міністерство освіти має докладно пояснити, що саме зміниться в управлінні коледжем і хто нагнітає ситуацію щодо цієї теми", - додав столичний очільник.
Як повідомлялося, 24 вересня в Олімпійський коледж імені Івана Піддубного прийшла ліквідаційна комісія. Через це сталися сутички за участю студентів, викладачів закладу, членів реорганізаційної комісії, яку очолює ректор Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС) Євген Імас, а також співробітників поліції.
Представники коледжу протестували проти приєднання до НУФВіС. За їхніми заявами, кілька людей постраждали від насильства поліцейських. У київській поліції натомість заявили про відкриття кримінального провадження за статтею «хуліганство».
Фото: kiev.klichko.org