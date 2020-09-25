Студенти і викладачі Олімпійського коледжу мітингують під Кабміном

Студенти і викладачі Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного під Кабінетом Міністрів влаштували мітинг з вимогою скасувати розпорядження про приєднання закладу до Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС).

Як передає кореспондент Укрінформу, студенти стоять з плакатами "Вчитися під керівництвом Імаса? Нізащо!", "Спортсмени і письменники разом!", "Дайте нам можливість завоювати олімпійське золото для України!", "Плагіат - це злочин. Шкарлета у відставку!", "Освіту від колапсу врятує тільки страйк!".

Основною вимогою навчального колективу є скасування розпорядження про приєднання Олімпійського коледжу до Національного університету фізичного виховання і спорту.

Біля будівлі Кабміну відбувається акція студентів і тренерів Олімпійського коледжу ім. Піддубного / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Як повідомлялося, 24 вересня в Олімпійський коледж імені Івана Піддубного прийшла ліквідаційна комісія. Через це сталися сутички за участю студентів, викладачів закладу, членів реорганізаційної комісії, яку очолює ректор НУФВіС Євген Імас, а також співробітників поліції.

Представники коледжу протестували проти приєднання до НУФВіС. За їхніми заявами, кілька людей постраждали від насильства поліцейських. У київській поліції натомість заявили про відкриття кримінального провадження за статтею «хуліганство».