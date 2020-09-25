"Для коледжу нічого не змінюється" – Шкарлет про приєднання Олімпійського коледжу до НУФВіС

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет прокоментував ситуацію навколо Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного до Національного університету фізичного виховання і спорту, через яке сьогодні сталися сутички на території коледжу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами Шкарлета, позиція МОН, яке ініціювало розпорядження про це приєднання, лишається незмінною.

«Позиція міністерства – це виконати розпорядження Кабінету міністрів України. Ми відповідно до діючого законодавства і в межах наданих міністерству повноважень видали наказ щоо реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного (і приєднання його до НУФВіС як окремого структурного підрозділу – ред). Відокремлений структурний підрозділ передбачає окрему фінансову програму, окремий розрахунковий рахунок, печатку, окрему бюджетну дисципліну. Тобто, в принципі, для коледжу нічого не змінюється. Це єдиний заклад фахової передвищої освіти, який ще залишився не переданий до закладів вищої освіти», – сказав голова МОН.

Коментуючи аргумент представників коледжу про те, що заклад перебуває на балансі Києва, Шкарлет підкреслив, що коледж в будь-якому разі є державною власністю.

Він також відреагував на заяви про «рейдерство», в якому незгодні з приєднанням звинувачують уряд.

«Власник – держава. Яке рейдерство? Держава забирає в держави? Це підміна понять», – стверджує очільник міністерства.

На питання про позов профспілки Олімпійського коледжу проти уряду з вимогою скасувати приєднання Шкарлет відповів, що МОН ще не бачило цього позову, але представники закладу «вправі діяти в межах чинного законодавства».

Протягом дня 24 вересня на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного відбулися сутички за участі студентів, викладачів закладу, членів реорганізаційної комісії, яку очолює ректор НУФВіС Євген Імас, а також співробітників поліції. Представники коледжу протестували проти приєднання до НУФВіС. За їхніми заявами, кілька людей постраждали від насильства поліцейських. У київській поліції натомість заявили про відкриття кримінального провадження за статтею «хуліганство».