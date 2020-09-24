МОН закликало якнайшвидше розслідувати інцидент з травмуванням людей в Олімпійському коледжі

Міністерство освіти і науки закликало правоохоронців швидко розслідувати інцидент, що стався у четвер, з травмуванням тренера та двох студентів Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Міністерство звертається до правоохоронців із проханням швидко та якісно розслідувати інцидент, який сьогодні відбувся на території коледжу, та притягнути до

відповідальності осіб, які умисно вчиняли дії, спрямовані на ескалацію конфлікту та травмування осіб", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві вважають, що відбуваються спроби ескалації та політизації конфлікту, і наголосили, що Олімпійський коледж імені Івана Піддубного не ліквідовують, а збираються реорганізувати. "Реорганізація відбуватиметься шляхом приєднання коледжу як відокремленого структурного підрозділу до Національного університету фізичного виховання і спорту України. За коледжем збережуться права фінансово-господарської самостійності, зокрема, вести окремий баланс, відкриття реєстраційного рахунку в органах державної казначейської служби з правом мати код мережі; мати печатку та штамп", додали у повідомленні.

Зазначається, що всі, хто навчається в Олімпійському коледжі, продовжать навчання у Відокремленому структурному підрозділі «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України» за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

"Україна має позитивний досвід проведення такої реорганізації на прикладі інших закладів, які проходили цей шлях. На сьогодні всі спеціалізовані заклади загальної середньої освіти, крім Олімпійського коледжу, приєднані до закладів вищої освіти. Зокрема, Український фізико-математичний ліцей до Київського національного

університету імені Тараса Шевченка, спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів «Дитяча інженерна академія» до

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова", - додали у повідомленні.

У МОН також наголосили, що учні та працівники закладу не повинні ставати заручниками "чи халатності адміністрації, чи особистих амбіцій окремих осіб".

Як повідомляв Укрінформ, у четвер швидка медична допомога забрала тренера і двох студентів Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного після сутичок з поліцією. Студенти разом зі своїми викладачами намагалися зайти у приміщення навчального закладу по вул. Матеюка, 4 у столиці, однак, їм завадили правоохоронці. Після цього відбулися сутички. Колектив коледжу виступає проти його приєднання і передачі майнового комплексу Національному університету фізичного виховання і спорту.

Кабмін розпорядженням №1083-р від 2 вересня 2020 р. погодив пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного шляхом приєднання до Національного університету фізичного виховання і спорту з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу університету і надалі іменувати його Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту.

Протестуючи проти цього рішення, студенти Олімпійського коледжу 6 вересня оголосили про початок безстрокового страйку.

15 вересня студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного провели акцію протесту під будівлею Верховної Ради, вимагаючи скасувати розпорядження Кабміну про реорганізацію закладу.