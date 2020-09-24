У Києві з'явиться ландшафтний парк "Гора Щекавиця"

Відповідне рішення підтримали 74 депутатів Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з рішенням, на території ландшафтного заказника «Гора Щекавиця» забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів і об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням. Заказник створюється без вилучення земельних ділянок у їхніх власників або користувачів.

Рішення ухвалено для збереження цінних природних та історико-культурних об’єктів та для сприяння ефективному туризму і відпочинку киян.

Охоронну зону території встановлено між вулицями Олегівською, Лук’янівською, Нижньоюрківською, Кирилівською та Нижнім Валом (історична місцевість – гора Щекавиця).