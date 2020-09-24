У Києві відкрилася виставка протестних плакатів білоруського митця Цеслера

Виставка проходитиме у галереї «Білий Світ», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ці роботи автор розміщував у себе в соцмережах; так він висловлював свої думки як професійний плакатист і художник. Так сталося, що він виїхав зі своєї країни, бо там могли бути у нього проблеми", - розповів креативний директор галереї «Білий Світ» Владислав Кришовський.

Виставка протестного плаката Володимира Цеслера / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Він зазначив, що на виставці можна буде придбати плакати та іншу продукцію з принтами Цеслера. Частина коштів від продажу робіт буде передана у благодійний фонд "Імена", що вирішує суспільні проблеми в Білорусі.

Виставка представляє протестний погляд Цеслера на події, які зараз відбуваються в Білорусі.

Виставка триватиме 24-26 вересня. Вхід вільний.

Володимир Цеслер – відомий білоруський художник і дизайнер.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Лукашенко «вступив» на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь. Жодних трансляцій на державних каналах не було.

Країни ЄС, США, Канада заявили, що не визнають Лукашенка як легітимного президента.

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У МЗС України також заявили, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави.

В Білорусі другий місяць тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі застосовують насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. Від початку акцій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.