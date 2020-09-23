Конвертоплани ВПС США здійснили політ над Києвом

У середу, 23 вересня, у небі над Києвом на малій висоті пролетіли конвертоплани CV-22B Військово-повітряних сил США.

Вони здійснили політ біля Арки Дружби народів та вздовж Дніпра, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Конвертоплани CV-22B Військово-повітряних сил США / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Як раніше повідомили у Посольстві США в Україні, літаки CV-22B Osprey беруть участь в американсько-українських військових навчаннях Сил спеціальних операцій "Фикшин Ерчін".

Ще трохи американських десантних Оспреїв над Дніпром у Києві 🙂 pic.twitter.com/goBJR4unoO — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 23, 2020

Із 17 по 24 вересня підрозділи українських і американських збройних сил беруть участь у низці двосторонніх навчально-тренувальних заходів по всій Україні. Ці спільні навчання є демонстрацією міцності американсько-українського стратегічного партнерства та їхньої відданості справі підвищення боєготовності.

Зокрема, навчання "Фикшин Ерчин" (Fiction Urchin) за участі полків Сил спеціальних операцій ЗС України та Сил спеціальних операцій ЗС США, які проводяться в різних місцях, дадуть змогу підрозділам Командування Сил спеціальних операцій ЗС США у Європі й Сил спеціальних операцій ЗС України підвищити рівень їх бойових спроможностей і оперативної сумісності за допомогою таких операцій, як безпарашутне десантування за допомогою десантного канату, стрибки з парашутом з великих висот у вільному падінні, й інших тактик та процедур спеціальних операцій.

Це перший випадок, коли літаки CV-22B Osprey та MC-130J Commando II Командування спеціальних операцій ВПС США забезпечують підтримку кваліфікаційного навчального курсу Сил спеціальних операцій ЗС України з підготовки до спеціальних операцій з інтеграцією повітряних та наземних сил.