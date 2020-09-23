Київ придбав для педагогів майже 40 тисяч захисних щитків

Київська влада придбала майже 40 тисяч захисних щитків для педагогів.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Разом з Київською профспілкою працівників освіти місто придбало майже 40 тисяч захисних щитків для педагогів. Ці засоби захисту вже доставляють до закладів освіти", - сказав Кличко.

За його словами, ще 13 тисяч щитків коштом міста придбали районні адміністрації.

"Ми робимо все, щоб максимально убезпечити навчальний процес, щоб захистити від поширення вірусу і дітей, і педагогічних працівників", - зазначив міський голова.

Як повідомлялося, у Києві на COVID-19 хворіють 292 школярі та 152 педагоги.

В Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734-ох.

Фото: uain.press