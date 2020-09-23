У Києві на COVID-19 хворіють 292 школяра та 152 вчителя

У Києві на COVID-19 хворіють 292 школярі та 152 вчителі.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами міського голови, у столиці закрито п'ять шкіл на карантин через захворювання вчителів: у Шевченківському, Дарницькому, Голосіївському, Печерському і Святошинському районах.

Крім того, у 121 школі Києва перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 326 класів, де є хворі учні.

"Усього хворих на коронавірус школярів у столиці 292, а також 152 педагоги", - додав Кличко.

Міський голова запевнив, що влада контролює ситуацію щодо навчального процесу і реагує на неї оперативно.

Щодо дошкільних закладів, то, за його словами, у дитячих садках столиці через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закриті 15 груп. Один садок - у Святошинському районі - закритий на карантин.

"Цього тижня після планових ремонтів поновили свою роботу ще 4 дошкільні заклади. Наповненість у дитсадках столиці сьогодні трохи більше 54%", - додав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734-ох.

У столиці підтверджених випадків захворювання на COVID-19 вже 20 335, за добу - 307.