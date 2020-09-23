У Києві за добу - 307 випадків коронавірусу, в тому числі 37 дітей

У Києві за минулу добу підтверджено 307 нових випадків захворювання на COVID-19, загальна їх кількість у столиці становить 20 335.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулої доби захворіли ще 307 людей, з них 37 дітей. П'ятеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 330 киян", - сказав Кличко.

За його словами, серед захворілих 161 жінка віком від 21 до 90 років і 16 дівчаток від чотирьох місяців до 17 років, а також 109 чоловіків віком від 18 до 93 років і 21 хлопчик від одного до 17 років. Захворіли також 9 медиків.

Кличко зауважив, що одужали за минулу добу 114 киян, а загалом від початку епідемії коронавірус подолали 6 043 мешканці Києва.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі (58), Дарницькому (50), Дніпровському районі (36)", - поінформував він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734-ох.