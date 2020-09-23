У Подільському районі столиці 192 будинки – без гарячої води

На котельнях у Подільському районі ремонтують газогін, у зв’язку з цим послугу гарячого водопостачання тимчасово припинено до 192 житлових будинків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Для проведення невідкладних робіт на газопроводі 23 вересня відключили районну котельню "Виноградар" і 7 квартальних котелень. Ремонтні роботи проводить АТ "Київгаз"", - йдеться у повідомленні.

Щоб роботи проходили безпечно та у максимально стислі терміни, КП «Київтеплоенерго» тимчасово зупинило роботу обладнання котелень.

У зв’язку з цим послугу гарячого водопостачання тимчасово припинено до 192 житлових будинків у Подільському районі.

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Як повідомляється, завершити роботи та відновити постачання гарячої води планують до кінця доби 24 вересня 2020 року.