Через блекаут у центрі Києва без світла залишились близько пів сотні будинків
Укрінформ
У центрі Києві через аварiйне відключення без електропостачання залишилися 34 будинки та 12 установ.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці "ДТЕК Київські електромережі".
"Ми відновлюємо електропостачання 34 будинків та 12 установ на вулицях Хрещатик, Дарвіна, Шовковична, Бесарабська, що опинились без світла через аварiйне відключення розподільчого обладнання", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що працюють над ремонтом обладнання та поетапним переключенням клієнтів на резервне живлення. Планується відновлення електропостачання всіх клієнтів о 13.00.