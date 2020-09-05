Через блекаут у центрі Києва без світла залишились близько пів сотні будинків

У центрі Києві через аварiйне відключення без електропостачання залишилися 34 будинки та 12 установ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці "ДТЕК Київські електромережі".

"Ми відновлюємо електропостачання 34 будинків та 12 установ на вулицях Хрещатик, Дарвіна, Шовковична, Бесарабська, що опинились без світла через аварiйне відключення розподільчого обладнання", - йдеться у повідомленні.

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У компанії зазначили, що працюють над ремонтом обладнання та поетапним переключенням клієнтів на резервне живлення. Планується відновлення електропостачання всіх клієнтів о 13.00.