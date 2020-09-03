Блекаут на столичному Виноградарі залишив без електрики майже півтори тисячі будинків

У Києві на високовольтній підстанції «Пріорська» аварійно відключився трансформатор. Без електропостачання опинились близько 650 багатоквартирних і 800 приватних будинків на масиві Виноградар.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Спеціалісти вже виїхали на підстанцію, орієнтовний час перепідключення обладнання для повернення клієнтам світла – 30-40 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у зоні відключення будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах.

Також працюють служби ПрАТ «АК «Київводоканал» для того, щоб оперативно нормалізувати водопостачання будівель, що потрапили в зону відключення підстанції.

Як повідомляється, після відновлення електроенергії працівники одразу налагодять роботу насосного обладнання, щоб забезпечити належний тиск у водопровідній мережі.