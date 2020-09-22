Двоє чоловіків наклали на себе руки у столичній COVID-лікарні

У Київській міській клінічній лікарні №4, де лікують від коронавірусу, двоє чоловіків вистрибнули з вікна і загинули.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

“На території однієї зі столичних клінік Києва 21 і 22 вересня було виявлено тіла двох чоловіків. За попередніми даними, обидва покінчили життя самогубством, вистрибнувши з вікна лікарні”, - сказала вона.

За даними фактами прокуратура внесла відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Наразі правоохоронці встановлюють свідків і очевидців подій.