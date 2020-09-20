У Києві проходить Марш за волю Білорусі

У Києві розпочався Марш за волю Білорусі, учасники котрого мають намір продемонструвати солідарність з білорусами, які вже понад 40 днів протестують проти результатів виборів президента.

Як передає кореспондент Укрінформ, марш, який розпочався на Майдані Незалежності, рушив до посольства Білорусі.

Біля посольства учасники акції мають намір пов'язати на деревах навколо будівлі амбасади червоні та білі стрічки, що символізують біло-червоно-білий прапор, який за президентства Олександра Лукашенка втратив офіційний статус.

"Українці єдині в підтримці білоруської нації, представники якої прийшли на допомогу Україні в важкі часи під час подій Революції Гідності та російсько-української війни", - наголосили у ході мітингу на Майдані організатори акції.

Марш за Волю Білорусі в Києві / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Акція відбувається за участю українських та білоруських громадських активістів і організацій, а також простих громадян. У руках учасники тримають білоруську та українську національну символіку.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня в Мінську та інших містах Білорусі при протидії влади проходить Марш справедливості. Вже від ранку у столиці Білорусі було помічено військову техніку. З 13:00 на вхід і вихід були закриті 6 станції метро у центрі Мінська: Площа Леніна, Жовтнева, Купалівська, Площа Перемоги, Площа Якуба Коласа, Немига.

Уже були відзначені поодинокі затримання.