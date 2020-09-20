У Мінську - Марш справедливості

20 вересня у столиці Білорусі проходить Марш справедливості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з планом, протестувальники мають зібратися біля Стели "Мінськ - місто-герой", а потім пройти ходою до приміщення Верховного суду Білорусі. Там вже зосереджена значна кількість білоруських силовиків.

Учасників акції просять принести до суду плакати, на яких написано "кандидати під народний трибунал", зокрема з зображеннями співробітників правоохоронних органів, які брали участь у жорстокому придушені протестів.

Після Верховного суду протестувальники мають намір знову вирушити до резиденції Олександра Лукашенка. Там вже зосереджені підрозділи МВС та бійці внутрішніх військ.

Зазначається, що у Мінську перед початком акції зачинили 6 станцій метро: Площа Леніна, Жовтень, Площа Купала, Площа Перемоги, Площа Якуба Коласа та Няміга.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керував країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, згідно з даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, декілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

Фото: TUT.by