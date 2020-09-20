У центр Мінська перед акцією опозиції стягують спецтехніку

У неділю, 20 вересня, напередодні запланованої акції опозиції, у столиці Білорусі Мінську помітили військову техніку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал Белсат.

Військові вантажівки їхали в районі площі Богушевича у Мінську.

Також у середмісті білоруської столиці перекрили площу Незалежності. Її огородили металевим парканом.

20 вересня у Мінську та інших містах Білорусі має відбутися Марш справедливості.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керував країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, згідно з даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, декілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

Фото: TUT.by