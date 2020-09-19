У суботу центром Києва можна було прогулятися з “Іваном Франком”

У Києві в суботу, 19 вересня, відбувся перформанс «Іван Франко у Києві».

Про це повідомляється на сайті Міжнародного фонду Івана Франка, передає Укрінформ.

«Дійство на Софійській площі розпочалося з театралізованої постановки. Роль Івана Франка виконував актор Станіслав Кирилов, а Гната Житецького – Костянтин Афанасьєв. Прогулянка з галицьким гостем супроводжувалася розповіддю про його перший візит до Великої України у 1885 році: знайомства Франка з видатними діячами Київської громади, відвідини букіністичних лавок та книжкових «толкучок», а також пам’ятних історичних місцевостей», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зустрітися з «письменником» можна було біля Софійського та Михайлівського соборів і на Володимирській гірці.

У заході, яким організатори намагалися привернути увагу й актуалізувати важливість постаті Івана Франка, взяв участь і його онук Роланд, який тепер мешкає у Києві.

Променад з Іваном Франком організував Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду в межах реалізації проєкту «Віитуальний музей «Іван Франко у Києві».

Організатори зазначають, що перформанси «Іван Франко у Києві» відбуватимуться щотижня, у вихідні дні. У прогулянці Києвом Франка супроводжуватимуть різні відомі всім діячі кінця ХІХ – початку ХХ ст.ст., а дійство щоразу відбуватиметься на іншій локації.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний фонд Івана Франка створив інтерактивний проєкт «Іван Франко на мапі Європи», де відзначено меморіальні місця перебування Івана Франка за життя.

Фото: frankoprize.com.ua