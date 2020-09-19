У суботу центром Києва можна було прогулятися з “Іваном Франком”

У суботу центром Києва можна було прогулятися з “Іваном Франком”

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Укрінформ
У Києві в суботу, 19 вересня, відбувся перформанс «Іван Франко у Києві».

Про це повідомляється на сайті Міжнародного фонду Івана Франка, передає Укрінформ.

«Дійство на Софійській площі розпочалося з театралізованої постановки. Роль Івана Франка виконував актор Станіслав Кирилов, а Гната Житецького – Костянтин Афанасьєв. Прогулянка з галицьким гостем супроводжувалася розповіддю про його перший візит до Великої України у 1885 році: знайомства Франка з видатними діячами Київської громади, відвідини букіністичних лавок та книжкових «толкучок», а також пам’ятних історичних місцевостей», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зустрітися з «письменником» можна було біля Софійського та Михайлівського соборів і на Володимирській гірці.

У заході, яким організатори намагалися привернути увагу й актуалізувати важливість постаті Івана Франка, взяв участь і його онук Роланд, який тепер мешкає у Києві.

Променад з Іваном Франком організував Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду в межах реалізації проєкту «Віитуальний музей «Іван Франко у Києві».

Організатори зазначають, що перформанси «Іван Франко у Києві» відбуватимуться щотижня, у вихідні дні. У прогулянці Києвом Франка супроводжуватимуть різні відомі всім діячі кінця ХІХ – початку ХХ ст.ст., а дійство щоразу відбуватиметься на іншій локації.

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Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний фонд Івана Франка створив інтерактивний проєкт «Іван Франко на мапі Європи», де відзначено меморіальні місця перебування Івана Франка за життя.

Фото: frankoprize.com.ua

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